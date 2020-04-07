В отделениях интенсивной терапии и на принудительном карантине в Италии десятки украинцев - посол

По словам посла Украины в Риме Евгения Перелыгина, десятки украинцев в Италии находятся на принудительном карантине или в отделениях интенсивной терапии в связи с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом посол рассказал в интервью агентству "Укринформ".

Дипломат отметил, что из-за защиты персональных данных посольство получает информацию относительно граждан Украины исключительно тогда, когда человек дает разрешение на информирование органов о своем пребывании в госпитале. Или если человек сам обратился в посольство или консульство.

"Я неформально знаю, но я не могу распространять эти данные, что есть десятки украинцев, которые находятся или на принудительном карантине, или в госпитале в интенсивной терапии.

Но фамилия, пол, возраст могут быть переданы посольству, только если человек или его родственники попросят об этом. Тогда мы подключаемся, если нужна помощь", - рассказал посол.

По его словам, 4 украинских граждан в Италии умерли в связи с вирусом. Одна гражданка выздоровела после терапии.

Напомним, в понедельник в Италии зафиксировали рекордно низкое количество новых больных с коронавирусом за сутки.