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Ветер снова раздул пожар в Чернобыльской зоне: до 35 гектаров

Вторник, 7 апреля 2020, 15:57
Ветер снова раздул пожар в Чернобыльской зоне: до 35 гектаров

В Чернобыльской зоне отчуждения вследствие ветра площадь лесного пожара увеличилась до 35 гектаров.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По состоянию на 14:15 в результате порыва ветра произошло распространение огня по травяному настилу на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества площадью до 35 га. К месту пожара направлены 2 вертолета Ми-8 ГСЧС и планируется передислокация 10 единиц техники и личный состав с территории Житомирской области".

Детали: Пожарные самолеты (АН-32П) осуществили 9 сбросов - 72 тонны воды.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровень мощности эквивалентной дозы гаммы излучения - 0,021 мР/ч.

Напомним: Ликвидация пожара в зоне отчуждения продолжается с 4 апреля. 6 апреля полиция сообщила, то установила злоумышленника, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения.

Украинская правда
Темы: пожарЧернобыль
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