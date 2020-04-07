Премьеру Британии не нужна искусственная вентиляция легких - спикер

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Вторник, 7 апреля 2020, 16:26

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, госпитализированному в отделение интенсивной терапии в связи с коронавирусом, не требуется искусственная вентиляция легких.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом во вторник рассказал представитель британского правительства.

По его словам, состояние Джонсона было стабильным в течение ночи, а сам премьер "остается в хорошем настроении".

"Он получает стандартное кислородное лечение и дышит без всякой другой помощи. Ему не нужна искусственная вентиляция или неинвазивная респираторная поддержка", - отметил представитель.

Он добавил, что у Бориса Джонсона диагностировали пневмонию.

Напомним, британского премьера Бориса Джонсона в понедельник перевели в отделение интенсивной терапии. У главы правительства Великобритании в течение 10 дней держались симптомы коронавируса, включая высокую температуру и кашель. Джонсон получил кислород поздно вечером в понедельник.

Премьер попросил главу МИД Доминика Рааба приступить к исполнению обязанностей главы правительства "там, где это нужно".

Во вторник стало известно о самоизоляции еще одного министра британского правительства.

Темы: Британия коронавирус


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