СБУ отменила акт о засекреченных декларациях руководства – НАПК
Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов отменил акт, который позволял руководству СБУ не подавать открытые декларации в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Источник: сайт НАПК
Дословно: "Вопреки закону в 2016 году СБУ утвердила акт, устанавливающий относительно руководства СБУ отличные от других работников Службы правила представления деклараций. Это позволило указанным лицам избегать финансового контроля со стороны НАПК.
Председатель НАПК Александр Новиков внес главе СБУ Ивану Баканов предписание об устранении нарушения закона "О предотвращении коррупции" и отмене указанного незаконного акта. Во исполнение предписания СБУ отменила незаконный акт".
Детали: В НАПК напомнили, что 19 июля 2019 года агентство утвердило Порядок осуществления мер финансового контроля в СБУ относительно отдельных категорий лиц.
В соответствии с требованиями закона, в 2020 году должностные лица СБУ, которые назначаются и увольняются с должностей актами Президента, которые не составляют государственной тайны, должны подавать открытые декларации в НАПК.
Предыстория:
- В декабре 2016 года сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не имеет доступа к электронным декларациям сотрудников СБУ, потому что их засекретили.
- В СБУ заявляли, что все сотрудники ведомства подали электронные декларации до 30 октября с личной электронной подписью, но они не доступны широкой общественности.
- В марте 2017 года в НАПК заявили, что в реестре электронных деклараций есть декларации всех руководителей СБУ, но начать их проверку можно лишь после утверждения отдельного порядка и получения доступа к государственной тайне.
- Засекречивания деклараций СБУ позволило скрывать информацию о своих доходах бывшему первому заместителю главы Службы внешней разведки Сергею Семочко. Журналисты обнародовали информацию, что его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $ 8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
- Избегал декларирования также скандальный экс-первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина, который официально проживал в ведомственном общежитии СБУ, хотя на самом деле живет в роскошном загородном имении и обладает элитными автомобилями. Относительно его НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением.
- В e-декларациях обычно указана должность, но точный адрес декларанта и членов его семьи не высвечивается, даже в графе недвижимости указывается только населенный пункт квартиры, земли или дачи.