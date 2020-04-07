Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов отменил акт, который позволял руководству СБУ не подавать открытые декларации в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Источник: сайт НАПК

Дословно: "Вопреки закону в 2016 году СБУ утвердила акт, устанавливающий относительно руководства СБУ отличные от других работников Службы правила представления деклараций. Это позволило указанным лицам избегать финансового контроля со стороны НАПК.

Председатель НАПК Александр Новиков внес главе СБУ Ивану Баканов предписание об устранении нарушения закона "О предотвращении коррупции" и отмене указанного незаконного акта. Во исполнение предписания СБУ отменила незаконный акт".

Детали: В НАПК напомнили, что 19 июля 2019 года агентство утвердило Порядок осуществления мер финансового контроля в СБУ относительно отдельных категорий лиц.

В соответствии с требованиями закона, в 2020 году должностные лица СБУ, которые назначаются и увольняются с должностей актами Президента, которые не составляют государственной тайны, должны подавать открытые декларации в НАПК.

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