Зеленский: Наша цель - 50 миллионов масок

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Вторник, 7 апреля 2020, 18:48

Президент Владимир Зеленский говорит, что в ближайшее время в Украине поставят 50 миллионов медицинских масок.

Источник: видеообращение главы государства, показанное по ТВ

Прямая речь: "В течение этой недели мы ожидаем прибытия не менее семи самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Наша цель - в ближайшее время доставить в Украину 50 миллионов масок.

Детали: По словам Зеленского, параллельно с этим, Украина максимально увеличивает отечественное производство. На этой неделе также планируют начать производить собственные тест-системы ПЦР.

Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок.

Президент заверил, что власть принимает все меры для полного обеспечения страны всем необходимым.

Украинская правда


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