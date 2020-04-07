Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский чувствует себя героем фильма "День Сурка"

Вторник, 7 апреля 2020, 18:56
Зеленский чувствует себя героем фильма День Сурка

Президент Владимир Зеленский говорит, что находится в той же карантинной ситуации, как и другие граждане Украины.

Источник: видеообращение главы государства, показанное по ТВ

Прямая речь: "Я знаю, как вы устали и как вам просто постоянно сидеть дома. Да, мы все как будто стали героями фильма "День Сурка". Одни и те же люди вокруг. Один и тот же распорядок дня. За день одинаковые разговоры, одинаковые новости и телепередачи. С утра и до ночи.

Я понимаю, потому что и сам в такой ситуации. Сегодня здание на Банковой, фактически стало нашим домом, потому что мы работаем почти круглосуточно.

И единственное изменение картинки для меня - это пустые улицы рано утром и пустые улицы поздно ночью. Одинаковые. Семь дней в неделю.

Поэтому я прекрасно понимаю как сложно вам постоянно быть в четырех стенах с одними и теми же людьми. Это трудно. У вас случаются ссоры и бытовые конфликты. Но вспомните, что рядом с вами - ваши родные".

Детали: Зеленский раз призвал украинцев ради безопасности родных и близких оставаться дома, пока коронавирусная угроза не отступит.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинЗлочевский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: