Зеленский чувствует себя героем фильма "День Сурка"

3813 просмотров
Вторник, 7 апреля 2020, 18:56

Президент Владимир Зеленский говорит, что находится в той же карантинной ситуации, как и другие граждане Украины.

Источник: видеообращение главы государства, показанное по ТВ

Прямая речь: "Я знаю, как вы устали и как вам просто постоянно сидеть дома. Да, мы все как будто стали героями фильма "День Сурка". Одни и те же люди вокруг. Один и тот же распорядок дня. За день одинаковые разговоры, одинаковые новости и телепередачи. С утра и до ночи.

Я понимаю, потому что и сам в такой ситуации. Сегодня здание на Банковой, фактически стало нашим домом, потому что мы работаем почти круглосуточно.

И единственное изменение картинки для меня - это пустые улицы рано утром и пустые улицы поздно ночью. Одинаковые. Семь дней в неделю.

Поэтому я прекрасно понимаю как сложно вам постоянно быть в четырех стенах с одними и теми же людьми. Это трудно. У вас случаются ссоры и бытовые конфликты. Но вспомните, что рядом с вами - ваши родные".

Детали: Зеленский раз призвал украинцев ради безопасности родных и близких оставаться дома, пока коронавирусная угроза не отступит.

Украинская правда
Темы: карантин Злочевский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский отреагировал на неповиновение мэра Запорожья касательно карантина 7 апреля 2020, 18:56
Сценарий Пасхи для Украины. Что готовят церкви и президент 7 апреля 2020, 18:40
Говорить о завершении карантина еще рано – министр здравоохранения 7 апреля 2020, 17:59
Все новости
Главные новости
Зеленский отреагировал на неповиновение мэра Запорожья касательно карантина
Президент: Давайте не превращаться в обиженных детей, которым запретили есть мороженое
Украина на пороге пика коронавирусной болезни – Минздрав
В Британии резкий рост смертности от коронавируса, более 850 жертв за сутки
Все новости
Кино

Сериалы апреля-2020

Опыт

Как это – работать аптекаршей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів