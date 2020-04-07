Зеленский чувствует себя героем фильма "День Сурка"

Президент Владимир Зеленский говорит, что находится в той же карантинной ситуации, как и другие граждане Украины.

Источник: видеообращение главы государства, показанное по ТВ

Прямая речь: "Я знаю, как вы устали и как вам просто постоянно сидеть дома. Да, мы все как будто стали героями фильма "День Сурка". Одни и те же люди вокруг. Один и тот же распорядок дня. За день одинаковые разговоры, одинаковые новости и телепередачи. С утра и до ночи.

Я понимаю, потому что и сам в такой ситуации. Сегодня здание на Банковой, фактически стало нашим домом, потому что мы работаем почти круглосуточно.

И единственное изменение картинки для меня - это пустые улицы рано утром и пустые улицы поздно ночью. Одинаковые. Семь дней в неделю.

Поэтому я прекрасно понимаю как сложно вам постоянно быть в четырех стенах с одними и теми же людьми. Это трудно. У вас случаются ссоры и бытовые конфликты. Но вспомните, что рядом с вами - ваши родные".

Детали: Зеленский раз призвал украинцев ради безопасности родных и близких оставаться дома, пока коронавирусная угроза не отступит.