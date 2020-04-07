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Зеленский сменил состав СНБО

Вторник, 7 апреля 2020, 19:30
Зеленский сменил состав СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета нацбезопасности и обороны министра финансов Сергея Марченко и утвердил в его составе главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Источник: указ №133/2020

Детали: В документе президент постановил ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины министра финансов Украины Сергея Марченко.

А вот экс-министра Игоря Уманского Зеленский вывел из состава СНБО.

Президент утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСНБОуказы
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