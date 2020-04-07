Зеленский сменил состав СНБО
Вторник, 7 апреля 2020, 19:30
Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета нацбезопасности и обороны министра финансов Сергея Марченко и утвердил в его составе главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.
Источник: указ №133/2020
Детали: В документе президент постановил ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины министра финансов Украины Сергея Марченко.
А вот экс-министра Игоря Уманского Зеленский вывел из состава СНБО.
Президент утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака.
Украинская правда