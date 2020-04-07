Синоптики прогнозируют украинцам дожди

В конце рабочей недели почти по всей территории Украины ожидаются дожди.

Источник: сообщение Укргидрометцентра, которое передает "Укринформ"

Детали: В среду, 8 апреля, в Украине еще ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 1-6 ° тепла, днем ​​15-20 ° тепла, в юго-восточных областях 12-17 ° тепла.

В ночь на 8 апреля в восточных и Запорожской областях ожидаются сильные заморозки 0-5 ° (II уровень опасности - оранжевый), на остальной территории страны на поверхности почвы заморозки 0-5 ° (І уровень опасности - желтый). Кроме того, 7-8 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

9-10 апреля в Украине переменная облачность. 9 апреля без осадков, 10 апреля ночью в западных и северных, днем ​​в большинстве областей страны небольшой дождь. Ветер 9 апреля переменных направлений 3-5 м / с, 10 апреля северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 3-8 ° тепла; днем 15-20 °, 10 апреля в западных и северных областях 9-14 °.

11-12 апреля в Украине будет без осадков, лишь ночью 11 апреля в восточных областях небольшой дождь. Температура ночью 1-7 ° тепла, 11 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-5 °, 12 апреля в Украине, кроме юга, сильные заморозки 0-5 °; днем 6-12 ° тепла, на юге, 12 апреля и на западе страны до 16 °.

В Киеве 8 апреля ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 2-4 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2 °; днем 17-19 ° тепла.

По области в среду также ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 ° (І уровень опасности - желтый) днем 15-20 ° тепла.

9-10 апреля в столице переменная облачность. 9 апреля без осадков, 10 апреля небольшой дождь. Ветер 9 апреля переменных направлений 3-5 м / с, 10 апреля северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 3-8 ° тепла; днем 9 апреля 15-20 °, 10 апреля 9-14 °.

11-12 апреля в Киеве без осадков. Температура ночью 11 апреля 1-6 ° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5 °), 12 апреля сильные заморозки 0-5 °; днем 6-11 ° тепла.