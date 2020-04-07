В МИД рассказали, сколько украинцев лечатся от коронавируса за рубежом

За границей от коронавируса лечатся 174 украинца, 17 – уже выздоровели.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

По данным МИД, по состоянию на 18:00 7 апреля, 174 граждан Украины лечатся от коронавируса за границей.

Из них больше всего, 121 – в Италии. Еще 22 – в Греции, 5 – в Испании, по 4 – в Германии и Польше, 3 – в Австрии, по одному – в Швеции, Швейцарии, Чехии, США, Португалии, Бельгии, Нидерландах, Сербии, России, на Мальте, в Таиланде, на Сейшельских островах, в ОАЭ, Египте и Нигерии.

17 украинцев уже выздоровели: по четыре – в Японии и в Доминиканской Республике, по двое – в Италии и Польше, по одному – в Великобритании, Германии, Нигерии, ОАЭ и Таиланде.

Новых случаев смерти украинцев от Covid-19 за границей не зафиксировали. Напомним, ранее МИД сообщали о 5 погибших: четырех в Италии и одном – во Франции.

В МИД сообщают также, что по по программе "Защита" в иностранные дипломатические ведомства Украины обратились уже более 14 600 украинских граждан.