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Во Франции количество смертей от коронавируса превысило 10 тысяч

Вторник, 7 апреля 2020, 21:24

Во Франции количество погибших от коронавируса превысило 10 тысяч.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявил генеральный директор по вопросам здравоохранения Жером Саломон.

Во Франции за последних 24 часа от Covid-19 умерли 607 больных, общее число погибших возросло до 10 328. Из них 7091 – пациенты, которые умерли в больницах, 3237 – в домах престарелых. 82% погибших – старше 70 лет.

"На национальном уровне, смертность от коронавируса стабилизировалась", - отметил Жером Саломон.

В больницах с Covid-19 находится около 30 тысяч пациентов, из них 7131 – в отделениях интенсивной терапии. Среди последних, 61% - старше 60 лет, 104 пациента – моложе 30 лет.

За последние сутки в отделение интенсивной терапии попали 518 пациентов. В нематериковой части Франции количество тех, кого выписывают из реанимации, несколько превышает количество пациентов, попадающих в реанимацию.

С начала эпидемии, выздоровели уже 19 337 подтвержденных больных коронавирусом.

Жером Саломон подчеркнул, что нужно максимально обеспечить защиту граждан, находящихся в домах престарелых. "Мы задействуем все инструменты, чтобы обеспечить для наших старших граждан наилучший уход", - отметил он.

Темы: Францияэпидемиякоронавирус
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