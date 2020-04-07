Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 7 апреля: мониторинг самоизоляции, 16000 поправок Коломойского

Вторник, 7 апреля 2020, 21:41
Новости 7 апреля: мониторинг самоизоляции, 16000 поправок Коломойского

Заработало мобильное приложение для мониторинга самоизоляции, "антиколомойский" законопроект побил все рекорды: более 16 тысяч поправок — актуальные новости 7 апреля.

О самоизоляции

Минцифры запустило приложение "Дий Дома" для мониторинга самоизоляции граждан, прибывшие из-за рубежа, с подтверждением или подозрением на заражение COVID-19.

О поправках

Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16000 правок.

"Бе!команда": рассказываем, кто засыпал Раду тысячами поправок.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

В Вооруженных силах умер первый человек с коронавирусом.

Представитель президента в Конституционном суде поддерживает законопроект о переносе КС в Харьков — это, по его словам, отделит судей от воздействия.

Украина приблизилась к пику распространения коронавируса, говорить о завершении карантина рано — министр здравоохранения Максим Степанов.

Темы: карантинкоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: