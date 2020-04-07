Крупный пожар вспыхнул на мусорной свалке во Львовской области

Крупный пожар произошел на новояворивской свалке во Львовской области, которая расположена на территории Залужского сельского совета Яворивского района.

Источник: сообщение заместителя председателя Львовской ОГА Юрия Холода, которое передает Zaxid.net

Детали: По его словам, пожар возник около 16:00 днем ​​7 апреля. Огонь охватил около 2,5 га площади свалки. Пожар пытаются погасить 70 спасателей.

Предварительная версия пожара заключается в том, что огонь распространился на свалку от сжигания сухой травы.

Заместитель председателя ЛОГА заверил, что ситуация контролируется, однако, по данным спасателей, мусор будет гореть как минимум до обеда 8 апреля.