Крупный пожар вспыхнул на мусорной свалке во Львовской области

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Вторник, 7 апреля 2020, 22:19

Крупный пожар произошел на новояворивской свалке во Львовской области, которая расположена на территории Залужского сельского совета Яворивского района.

Источник: сообщение заместителя председателя Львовской ОГА Юрия Холода, которое передает Zaxid.net

Детали: По его словам, пожар возник около 16:00 днем ​​7 апреля. Огонь охватил около 2,5 га площади свалки. Пожар пытаются погасить 70 спасателей.

Предварительная версия пожара заключается в том, что огонь распространился на свалку от сжигания сухой травы.

Заместитель председателя ЛОГА заверил, что ситуация контролируется, однако, по данным спасателей, мусор будет гореть как минимум до обеда 8 апреля.

 

Темы: пожар Львовщина


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