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Прокуратура проверит киевский СИЗО из-за жалобы Денисовой

Вторник, 7 апреля 2020, 22:36
Прокуратура проверит киевский СИЗО из-за жалобы Денисовой

Прокуратура города Киева инициировала проведение служебного расследования из-за нарушения должностными лицами Киевского следственного изолятора правил карантина.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook

Прямая речь Максимец: "Неделю назад при участии представителя прокуратуры, киевской городской медицинской службы и администрации СИЗО было проведено экстреннае совещание по готовности учреждения реагировать на сегодняшние вызовы, связанные с коронавирусом.

По информации СИЗО, в учреждении в наличии около 4 тыс медицинских масок, которыми обеспечиваются как персонал, так и заключенные, и в обязательном порядке те, кто принимает участие в судебных заседаниях".

Детали: Во время служебного расследования будет проверено состояние соблюдения этих и других противоэпидемических мероприятий в Киевском СИЗО.

Максимец рассказала, что противоэпидемические мероприятия предусматривают ежедневную дезинфекцию и сквозное проветривание жилых и хозяйственных помещений СИЗО, температурный скрининг персонала и заключенных, и тому подобное.

Предыстория: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проверила "Киевский следственный изолятор" и обнаружила кучу нарушений

Украинская правда
Темы: СИЗОкоронавирусэпидемияпрокуратура
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