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Проукраинского активиста Приходько вывезли из Крыма в Ростов – адвокат

Вторник, 7 апреля 2020, 23:05
Проукраинского активиста Приходько вывезли из Крыма в Ростов – адвокат

Арестованного проукраинского активиста из аннексированного Крыма Олега Приходько доставили в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

Источник: адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я получил информацию о том, что Олега Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону. В каких условиях он содержится там, я пока не знаю. Деталей пока нет, но есть факт того, что Олега Аркадьевича доставили в Ростов".

Детали: По информации издания, ранее родные Приходько уже сообщали, что проукраинского активиста этапировали из аннексированного Крыма в соседнюю Россию, однако не было известно, куда именно.

Предыстория:

  • Олега Приходько задержали 10 октября 2019 года. Российская ФСБ обвинила его в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
  • 16 января стало известно, что Приходько предъявили новое обвинение в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств".
  • Приходько также обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове.
  • Сейчас Приходько продлен арест до 15 сентября.
  • Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы" из-за ареста активиста в аннексированном Крыму.

Темы: КрымРосcияоккупацияполитзаключенные
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