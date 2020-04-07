Одесская полиция просит мэра запретить продажу алкоголя ночью

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Вторник, 7 апреля 2020, 23:50

Полиция Одессы просит мера города Геннадия Труханова запретить продажу алкоголя по ночам, в выходные и праздничные дни.

Источник: "Думская"

Детали: С предложением запретить в Одессе продажу алкоголя с 20 до 10:00, а также в выходные и праздничные дни обратился к мэру города начальник Главного управления Нацполиции в регионе Олег Бех.

Полицейский объяснил необходимость запрета борьбой с COVID-19.

Запрет касается также слабоалкогольных напитков - пива и вина.

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Темы: Одесса карантин коронавирус полиция


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