Одесская полиция просит мэра запретить продажу алкоголя ночью
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Вторник, 7 апреля 2020, 23:50
Полиция Одессы просит мера города Геннадия Труханова запретить продажу алкоголя по ночам, в выходные и праздничные дни.
Источник: "Думская"
Детали: С предложением запретить в Одессе продажу алкоголя с 20 до 10:00, а также в выходные и праздничные дни обратился к мэру города начальник Главного управления Нацполиции в регионе Олег Бех.
Полицейский объяснил необходимость запрета борьбой с COVID-19.
Запрет касается также слабоалкогольных напитков - пива и вина.
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