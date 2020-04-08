На Львовщине горит свалка

Во Львовской области на Новояворивской свалке горит огонь по периметру около 2,5 га.

Источник: заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод в Facebook

Детали: На месте работают 12 пожарных машин. Также к тушению привлечены спасатели из воинской части в Старычах. Одолеть огонь одновременно пытаются 70 спасателей.

"Сейчас есть подозрение, что огонь распространился от жжения сухой травы", – говорит заместитель председателя ОГА,

В то же время в ОГА указываются, что ситуация находится под контролем.

"Ситуация под контролем, однако гореть, говорят спасатели, как минимум до завтрашнего обеда", – отмечает Холод.