На Львовщине горит свалка
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Среда, 8 апреля 2020, 03:30
Во Львовской области на Новояворивской свалке горит огонь по периметру около 2,5 га.
Источник: заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод в Facebook
Детали: На месте работают 12 пожарных машин. Также к тушению привлечены спасатели из воинской части в Старычах. Одолеть огонь одновременно пытаются 70 спасателей.
"Сейчас есть подозрение, что огонь распространился от жжения сухой травы", – говорит заместитель председателя ОГА,
В то же время в ОГА указываются, что ситуация находится под контролем.
"Ситуация под контролем, однако гореть, говорят спасатели, как минимум до завтрашнего обеда", – отмечает Холод.
Украинская правда
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