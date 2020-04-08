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США испытывают десять лекарств от COVID-19 – Трамп

Среда, 8 апреля 2020, 06:17
США испытывают десять лекарств от COVID-19 – Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что сейчас в стране испытывают десят лекарств от коронавируса.

Источник: брифинг Трампа

Детали: По его словам, в ближайшее время планируется испытать еще 15 лекарств. Сейчас две потенциальные вакцины проходят клинические исследования.

"Мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы обеспечить поставки медицинских товаров и ускорить производство жизненно необходимых лекарств", – сказал лидер США.

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Напомним:

  • В конце февраля медицинский центр университета Небраски выборочно начал исследование влияния противовирусного препарата на зараженных китайским коронавирусом COVID-19. 
  • Британская компания hVIVO, нашла более 20 тысяч добровольцев, желающих заразиться вирусами, похожими на коронавирус COVID-19. Такие меры необходимы, чтобы попытаться создать вакцину от коронавируса. 
  • В то же время МОЗ Украины предостерегает от мошенников, которые продают псевдолекарств от коронавируса.

Украинская правда
Темы: США
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