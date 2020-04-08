США испытывают десять лекарств от COVID-19 – Трамп
Среда, 8 апреля 2020, 06:17
Президент США Дональд Трамп утверждает, что сейчас в стране испытывают десят лекарств от коронавируса.
Источник: брифинг Трампа
Детали: По его словам, в ближайшее время планируется испытать еще 15 лекарств. Сейчас две потенциальные вакцины проходят клинические исследования.
"Мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы обеспечить поставки медицинских товаров и ускорить производство жизненно необходимых лекарств", – сказал лидер США.
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Напомним:
- В конце февраля медицинский центр университета Небраски выборочно начал исследование влияния противовирусного препарата на зараженных китайским коронавирусом COVID-19.
- Британская компания hVIVO, нашла более 20 тысяч добровольцев, желающих заразиться вирусами, похожими на коронавирус COVID-19. Такие меры необходимы, чтобы попытаться создать вакцину от коронавируса.
- В то же время МОЗ Украины предостерегает от мошенников, которые продают псевдолекарств от коронавируса.
Украинская правда