США испытывают десять лекарств от COVID-19 – Трамп

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Среда, 8 апреля 2020, 06:17

Президент США Дональд Трамп утверждает, что сейчас в стране испытывают десят лекарств от коронавируса.

Источник: брифинг Трампа, передает "Интерфакс"

Детали: По его словам, в ближайшее время планируется испытать еще 15 лекарств. Сейчас две потенциальные вакцины проходят клинические исследования.

"Мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы обеспечить поставки медицинских товаров и ускорить производство жизненно необходимых лекарств", – сказал лидер США.

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Украинская правда
Темы: США


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