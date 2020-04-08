США испытывают десять лекарств от COVID-19 – Трамп
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Среда, 8 апреля 2020, 06:17
Президент США Дональд Трамп утверждает, что сейчас в стране испытывают десят лекарств от коронавируса.
Источник: брифинг Трампа, передает "Интерфакс"
Детали: По его словам, в ближайшее время планируется испытать еще 15 лекарств. Сейчас две потенциальные вакцины проходят клинические исследования.
"Мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы обеспечить поставки медицинских товаров и ускорить производство жизненно необходимых лекарств", – сказал лидер США.
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Украинская правда
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