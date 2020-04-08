Главные новости вторника и ночи: отслеживание самоизоляции, правки Коломойского

Заработало мобильное приложение для мониторинга самоизоляции, "антиколомойский" законопроект побил все рекорды: более 16 тысяч поправок — актуальные новости 7 апреля.

О самоизоляции

Минцифры запустило приложение "Дий Дома" для мониторинга самоизоляции граждан, прибывшие из-за рубежа, с подтверждением или подозрением на заражение COVID-19.

О поправках

Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16000 правок.

"Бе!команда": рассказываем, кто засыпал Раду тысячами поправок.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

В Вооруженных силах умер первый человек с коронавирусом.

Представитель президента в Конституционном суде поддерживает законопроект о переносе КС в Харьков — это, по его словам, отделит судей от воздействия.

Украина приблизилась к пику распространения коронавируса, говорить о завершении карантина рано — министр здравоохранения Максим Степанов.

В инфекционную столичную больницу с диагнозом коронавирус попал младенец депутата Анны Скороход, у ребенка и женщины тест на COVID-19 положительный.

Окружной административный суд Киева (ОАСК) запретил отчуждать любое имущество АО "Кузня на Рыбальском", проводить перерегистрации в реестрах, у нотариусов и другие действия.

В Черновицкой области 7 апреля было зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусом, среди них трое священнослужителей.