Главные новости вторника и ночи: отслеживание самоизоляции, правки Коломойского
Заработало мобильное приложение для мониторинга самоизоляции, "антиколомойский" законопроект побил все рекорды: более 16 тысяч поправок — актуальные новости 7 апреля.
О самоизоляции
Минцифры запустило приложение "Дий Дома" для мониторинга самоизоляции граждан, прибывшие из-за рубежа, с подтверждением или подозрением на заражение COVID-19.
О поправках
Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему рекордные более 16000 правок.
"Бе!команда": рассказываем, кто засыпал Раду тысячами поправок.
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