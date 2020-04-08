Боевики 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил – ООС

7 апреля боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Один из обстрелов враг совершил с помощью беспилотного летательного аппарата.

Российские наемники вели огонь у Каменки, Марьинки, Авдеевки, Опытного, Новоалександровки, Новотошковское и Новозвановка.

"С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из отечественных центральных телеканалов. К счастью, никто из журналистов и военнослужащих не пострадал ", – отмечают в штабе.

Кроме того, украинские военные ликвидировали одного оккупанта.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – сообщили в штабе.