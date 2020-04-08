Премьер Нидерландов советует готовиться к обществу "на расстоянии 1,5 метров"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал жителей страны готовится к тому, что нормы социального дистанцирования будут действовать еще длительное время.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Рютте сказал, что его правительство думает о том, как ослабить нынешние меры по ограничению распространения коронавируса.

Однако, по его словам, это может не произойти в течение нескольких недель или месяцев, и предприятиям, школам и государственным учреждениям необходимо подумать о том, как они могут обеспечат социальные дистанции - поддерживая как минимум 1,5 метра пространства между людьми - в среднесрочной перспективе.

Рютте сказал, что уровень смертности от коронавируса выравнивается, так же как число людей, попадающих в интенсивную терапию.

"Это позитивно, но также и риск, потому что люди могут предположить, что могут начать не подчиняться правилам изоляции. Это может все испортить, и мы можем увидеть новый пик", - предупредил он, сказав людям, чтобы они оставались дома в предстоящие пасхальные выходные.

Рутте также описал точный баланс, необходимый для защиты общественного здоровья при сохранении экономики.

"Если мы слишком быстро откажемся от мер, экономика, а также наше здоровье пострадают еще сильнее. Это не противоречие, это две стороны одной медали", - сказал он.

Пока не ясно, когда правительство Нидерландов планирует ослабить меры, хотя оно и указало, что объявление будет опубликовано на неделе, начинающейся 20 апреля. Нынешние карантинные меры действуют до 29 апреля.

Напомним, за последние 24 часа в Нидерландах зарегистрировали 234 новые смерти от коронавируса, общее количество умерших превысило 2000.