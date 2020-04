Украина отправила в Италию самолет с дезинфицирующим средством

Утром 8 марта Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью – 5 тоннами дезинфицирующего средства, чтобы сдержать распространение коронавируса в этой стране.

Источник: посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия в Twitter, МВС со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова

Дословно Ла Чечилия: "В аэропорту, чтобы приветствовать гуманитарный рейс, вылетающий из Киева, чтобы доставить дезинфицирующее средство, которое подарила Украина для преодоления чрезвычайной ситуации в Италии. Это еще один знак солидарности между нашими двумя странами. Спасибо, Украина".

#COVID19 | In aeroporto a salutare il volo umanitario in decollo da #Kyiv per portare il disinfettante donato dall’ #Ucraina per fronteggiare l’emergenza sanitaria in #Italia, un altro segno della solidarietà fra i nostri due Paesi. Grazie Ucraina 🙏 🇺🇦 🇮🇹 #insiemecelafaremo pic.twitter.com/jXpDAMx7xp