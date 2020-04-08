Украина отправила в Италию самолет с дезинфицирующим средством

Утром 8 апреля Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью – 5 тоннами дезинфицирующего средства, чтобы сдержать распространение коронавируса в этой стране.

Источник: посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия в Twitter, МВС со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова

Дословно Ла Чечилия: "В аэропорту, чтобы приветствовать гуманитарный рейс, вылетающий из Киева, чтобы доставить дезинфицирующее средство, которое подарила Украина для преодоления чрезвычайной ситуации в Италии. Это еще один знак солидарности между нашими двумя странами. Спасибо, Украина".

#COVID19 | In aeroporto a salutare il volo umanitario in decollo da #Kyiv per portare il disinfettante donato dall’ #Ucraina per fronteggiare l’emergenza sanitaria in #Italia, un altro segno della solidarietà fra i nostri due Paesi. Grazie Ucraina 🙏 🇺🇦 🇮🇹 #insiemecelafaremo pic.twitter.com/jXpDAMx7xp — Davide La Cecilia (@ambdlacecilia) April 8, 2020

Детали: По данным МВС, на борту грузового АН Нацгвардии пять тонн дезинфицирующей жидкости.

Его будут использовать для дезинфекции больниц и рук медицинских работников. Содержание спирта в санитанайзерах составляет 70%, средство отвечает требованиям Всемирной организации здравоохранения.

По словам заместителя министра, эта помощь не скажется на борьбе с коронавирусом в Украине, поскольку у нас есть достаточно дезинфицирующих средств.

Гончаров добавил, что две бригады украинских врачей уже приступили к работе в двух госпиталях Италии.

Они каждый вечер по онлайн-конференции рассказывают, как там налажена медицинская, эпидемиологическая и превентивная работа. Этот опыт Украины можем использовать в борьбе с вирусом.

Что было раньше: 4 апреля 20 медиков систем МВД и Минздрава улетели помогать итальянским врачам.