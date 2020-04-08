На Львовщине уже 34 подтвержденных случаях COVID-19

По состоянию на утро 8 апреля во Львове и Львовской области подтверждено 34 случая инфицирования коронавирусом, из них 1 – летальный.

Источник: сайт Львовского горсовета со ссылкой на заместителя городского председателя Львова и руководителя городского штаба по противодействию коронавирусу Галину Сличную

Дословно: "В общем за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 502 человека, госпитализированы – 197, на амбулаторном лечении – 305 человек, выписаны – 112 человек".

Детали: Сейчас в больнице находится 85 человек, из них в реанимации – 5 человек, на аппаратные ИВЛ – 2 человека.

У 353 лиц COVID-19 не подтвердился. Трое пациентов выздоровели.

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