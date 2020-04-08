Еще один военный заболел коронавирусом

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Среда, 8 апреля 2020, 10:45

В рядах украинской армии зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: командование Медицинских сил вооруженных сил Украины

Дословно: "На 07.00 8 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный".

Детали: В изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 118 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 19 человек.

Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, который с 03.04 находился на самоизоляции в связи с контактом с больным.

Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Отмечается, что лица контактировавшие с этим военным находятся на самоизоляции.

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 армия


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