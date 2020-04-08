Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще один военный заболел коронавирусом

Среда, 8 апреля 2020, 10:45
Еще один военный заболел коронавирусом

В рядах украинской армии зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: командование Медицинских сил вооруженных сил Украины

Дословно: "На 07.00 8 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный".

Детали: В изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 118 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 19 человек.

Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, который с 03.04 находился на самоизоляции в связи с контактом с больным.

Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Отмечается, что лица контактировавшие с этим военным находятся на самоизоляции.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019армия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: