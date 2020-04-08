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Застрявшие в Непале украинцы вылетают домой – МИД

Среда, 8 апреля 2020, 11:09
Застрявшие в Непале украинцы вылетают домой – МИД

Группа украинских туристов, которые застряли в Непале, вылетает в Украину.

Источник: заместитель министра иностранных дел страны Егор Божок в Twitter

Прямая речь: "Наконец-то! Совместными усилиями удалось! Группа украинских туристов вылетает из Непала. Спасибо МИД Германии за помощь, спасибо украинским дипломатам в Киеве и за рубежом за очередное профессионально выполненное задание".

 

Предыстория:

  • Еще в начале марта правительство Непала закрыло Эверест на карантин до конца сезона, 30 апреля, из-за вспышки коронавируса.
  • В начале марта президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев вернуться домой. 13 марта было объявлено, что Украина закроет авиасообщение. Однако даже после этого украинцы не прекратили выезжать за границу.
  • 28 марта украинская власть закрыла границы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. МИД и Мининфраструктуры формируют эвакуационные спецрейсы в отдельных крайних случаях. Правительство также приняло решение об обязательной обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.
  • Группа из 36 украинских туристов в течение двух недель не могла вылететь из Непала. Российский "Аэрофлот" предлагал Украине помощь в эвакуации.

Украинская правда

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Темы: карантинМИД
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