Застрявшие в Непале украинцы вылетают домой – МИД

Группа украинских туристов, которые застряли в Непале, вылетает в Украину.

Источник: заместитель министра иностранных дел страны Егор Божок в Twitter

Прямая речь: "Наконец-то! Совместными усилиями удалось! Группа украинских туристов вылетает из Непала. Спасибо МИД Германии за помощь, спасибо украинским дипломатам в Киеве и за рубежом за очередное профессионально выполненное задание".

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