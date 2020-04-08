Министры финансов ЕС взяли паузу после 16 часов переговоров, продолжат в четверг

Министры финансов стран Европейского Союза не смогли договориться о мерах по поддержке экономики, пострадавшей от коронавируса, переговоры продолжатся в четверг.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр финансов Португалии и президент Еврогруппы Марио Сентено.

Переговоры о принятии согласованных мер стимулирования в условиях пандемии продолжались 16 часов.

"После 16 часов обсуждений мы подошли к соглашению, но пока не достигли его. Я приостановил работу Еврогруппы, и мы продолжим в четверг. Моя цель остается: сильная сеть безопасности ЕС против последствий СOVID-19 (для защиты работников, фирм и стран) и склонность к значительному плану восстановления", - написал Сентено в Twitter.

Все министры должны согласовать инициативы, прежде чем они объединят их в заявлении, которое они направят руководителям стран для окончательного одобрения.

Ранее сообщалось, что министры не могут договориться по поводу условий для кредитных линий из фонда спасения еврозоны и идеи объединения долгов.

Без соглашения о скоординированных действиях правительства будут вынуждены действовать самостоятельно, и им придется занимать деньги на рынках, чтобы смягчить экономические последствия, что грозит долговым кризисом.

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