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Электронный студенческий теперь в открытом доступе – Минцифры

Среда, 8 апреля 2020, 11:56
Электронный студенческий теперь в открытом доступе – Минцифры

Министерство цифровой трансформации уверяет, что цифровой студенческий билет отныне доступен для всех.

Источник: Минцифры

Дословно: "Более 3 недели почти 10 тысяч студентов тестировали цифровой студенческий. Отныне он доступен для всех! Более 877 тысяч украинских студентов уже могут воспользоваться электронной студенческим в приложении "Дия".

Теперь можно не беспокоиться о том, что оставили студенческий дома, ведь электронная версия имеет такую ​​же юридическую силу, что и пластиковая. Сейчас студенты уже могут загрузить приложение или просто обновить, если он уже есть, и проверить отображается ли е-студенческий".

Детали: Скачать бесплатное мобильное приложение "Дия" и получить цифровой студенческий билет можно в App Store или Google Play.

Минцифры также перечисляет, какие дополнительные функции по студенческому в смартфоне можно будет получить уже после карантина:

  • Получить 50-процентную скидку на проезд железной дорогой в плацкартных вагонах, а также осуществить посадку на поезд;
  • Зарегистрироваться на рейс в пределах страны;
  • Воспользоваться скидками в музеях и других учреждениях в сфере культуры: это даже могут быть кинотеатры, развлекательные центры и торговые компании;
  • Получить скидку на проезд в коммунальном общественном городском или пригородном транспорте;
  • В некоторых учебных заведениях е-студенческим можно будет воспользоваться как читальным билетом в библиотеке.

Что предшествовало: Запуск цифровых водительских прав и студенческих билетов анонсировали в правительстве Алексея Гончарука осенью 2019 года.

Украинская правда

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Темы: студенты
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