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В Беларуси количество больных на СOVID-19 перевалило за тысячу

Среда, 8 апреля 2020, 12:09
В Беларуси количество больных на СOVID-19 перевалило за тысячу

В Беларуси с начала вспышки эпидемии СOVID-19 зафиксировано 1066 случаев коронавируса, 77 человек выздоровели, новых случаев смерти за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Источник: TUT.BY, Минздрав Беларуси в Тelegram

Дословно Минздрав: "На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов".

Детали: Также сообщается, что в Беларуси в борьбе с COVID-19 задействованы 25 тысяч медиков.  

По состоянию на 8 апреля в Беларуси провели около 46 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Тесты делают в 13 лабораториях.

Что было раньше: Президент Беларуси Александр Лукашенко все еще противится карантину, которого требуют более 150 тысяч человек. По его словам, ввести карантин или комендантский час очень просто, но завершить посевную кампанию или доить коров "по удаленке" не получиться.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Предыстория:

  • Президент страны Александр Лукашенко придерживается позиции, чтоCovid-19 – это "психоз", которому подверглось мировое сообщество.
  • Он высказал надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь, Лукашенко также планирует парад на 9 мая и намерен побывать перед этим на параде в Москве.

Украинская правда
Темы: БеларуськоронавирусCovid-2019
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