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Украинский самолет Ан-124 привез медицинское оборудование из Китая в Данию

Среда, 8 апреля 2020, 12:19

Украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 "Руслан", один из крупнейших в мире, доставил в Данию груз медицинских материалов для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Самолет привез средства индивидуальной защиты, в том числе маски для датских медработников.

Украинский грузовой самолет участвует в программе Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО.

Программа SALIS обеспечивает страны НАТО стратегическими возможностями воздушного транспорта. В ней принимают 9 союзников Альянса: Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения.

Напомним, 25 марта "Руслан" доставил из Китая в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус. Кроме того, самолет доставил медицинскую помощь Румынии.

Ан-124 "Руслан" также доставил в Словакию полсотни тонн медицинских материалов для борьбы с пандемией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКитайДания
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