Украинский самолет Ан-124 привез медицинское оборудование из Китая в Данию

Украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 "Руслан", один из крупнейших в мире, доставил в Данию груз медицинских материалов для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Самолет привез средства индивидуальной защиты, в том числе маски для датских медработников.

Украинский грузовой самолет участвует в программе Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО.

I am happy to report that the inaugural flight of Maersk Bridge is en route to Denmark. The Maersk Bridge is an air bridge and supply chain operation to source and transport personal protective equipment, including millions of masks, for Danish health care workers. pic.twitter.com/ghEL7iZyS3