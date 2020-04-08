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В Луцке ослабили карантин для некоторых магазинов и сервисов

Среда, 8 апреля 2020, 12:50
В Луцке ослабили карантин для некоторых магазинов и сервисов

Луцкий городской совет внес изменения в свое решение о карантинных мероприятиях и разрешил возобновить работу некоторым магазинам и сервисам.

Источник: ВолиньPost со ссылкой на решение внеочередной сессии горсовета, которая проходила на стадионе "Спортивное ядро" 8 апреля

Детали: Депутаты разрешили работать:

- магазинам бытовой химии;

- магазинам семян и садоводческих материалов, агрохимикатов;

- веломагазинам и веломастерским;

- магазинам и мастерским оптики;

- мастерским по изготовлению ключей;

- мастерским по ремонту обуви.

По мнению депутатов, эти объекты являются социально значимыми, а некоторые из них продают товары и оказывают услуги первой необходимости.

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Предыстория:

  • По состоянию на утро 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев. В Украине до 24 апреля введен карантин. 

Темы: ЛуцккоронавирускарантинCovid-2019
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