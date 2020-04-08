Изменить место голосования онлайн: ЦИК начала тестировать сервис

760 просмотров
Среда, 8 апреля 2020, 13:37

Центральная избирательная комиссия ввела в опытную эксплуатацию электронный сервис для реализации порядка временной смены места голосования избирателя.

Источник: сайт ЦИК, Telegram канал главы Минцифры Fedorov

Детали: Центризбирком на заседании 7 апреля принял решение о введении в опытную эксплуатацию электронного сервиса автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" для временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.

Также ЦИК создала комиссию по приему в промышленную эксплуатацию этого электронного сервиса, которая должна проверить работоспособность его функций.

Центральная избирательная комиссия подчеркивает, что указанный электронный сервис можно будет использовать во время следующих выборов президента и народных депутатов Украины.

Комментарий министра цифровой трансформации Михаила Федорова: "Наконец-то. Центральная избирательная комиссия тестирует функцию смены места голосования онлайн. Помните, сколько мы сил и времени тратили на этот процесс на президентских выборах? Теперь на следующе выборы народных депутатов и президента можно будет сменить место голосование за пару минут из дому.

Хотя, надеюсь, уже можно будет голосовать онлайн. По крайней мере, работаем над этим".

Темы: диджитализация виборы ЦИК


powered by lun.ua
Материалы по теме
Минцифры запускает конкурс Hack Corona: 4 млн на сервисы в условиях эпидеми 1 апреля 2020, 10:55
Как диджитализация депутатской работы облегчит коммуникацию во время карантина 27 марта 2020, 17:30
Единственный способ остановить распространение коронавируса – начать его контролировать 27 марта 2020, 13:50
Все новости
Главные новости
Карантин, скорее всего, продлят до начала мая – Шмыгаль
У Зеленского предупредили: смягчения карантина пока не будет, "на носу" самая большая угроза
Пожары уничтожили 18 тысяч гектаров экосистем: Если так и дальше будет, к зиме выгорит вся страна
7 апреля. No time to die: ВОЗ против остановок карантина, в США рекорд смертности, в Греции протест медиков
Все новости
Кино

Сериалы апреля-2020

Фото

Милейшие животные в мире

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!