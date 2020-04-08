Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Изменить место голосования онлайн: ЦИК начала тестировать сервис

Среда, 8 апреля 2020, 13:37
Изменить место голосования онлайн: ЦИК начала тестировать сервис

Центральная избирательная комиссия ввела в опытную эксплуатацию электронный сервис для реализации порядка временной смены места голосования избирателя.

Источник: сайт ЦИК, Telegram канал главы Минцифры Fedorov

Детали: Центризбирком на заседании 7 апреля принял решение о введении в опытную эксплуатацию электронного сервиса автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" для временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.

Также ЦИК создала комиссию по приему в промышленную эксплуатацию этого электронного сервиса, которая должна проверить работоспособность его функций.

Центральная избирательная комиссия подчеркивает, что указанный электронный сервис можно будет использовать во время следующих выборов президента и народных депутатов Украины.

Комментарий министра цифровой трансформации Михаила Федорова: "Наконец-то. Центральная избирательная комиссия тестирует функцию смены места голосования онлайн. Помните, сколько мы сил и времени тратили на этот процесс на президентских выборах? Теперь на следующе выборы народных депутатов и президента можно будет сменить место голосование за пару минут из дому.

Хотя, надеюсь, уже можно будет голосовать онлайн. По крайней мере, работаем над этим".

"Украинская правда" в Threads

Темы: диджитализациявиборыЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
диджитализация
В "Дії" тестируют обновленную услугу смены места жительства
ЕС впервые разрешил автоматический перевод пресс-релизов искусственным интеллектом
Приложения на базе "Дії" начали создавать Колумбия и Замбия – Федоров
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: