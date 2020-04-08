Погода готовит "качели" похолодания и тепла

2003 просмотра
Среда, 8 апреля 2020, 14:01
УП

9 апреля погоду в Украине будет определять антициклон Loris, который удержит солнечную сухую погоду во всех областях.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: Ветер ожидается преимущественно юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

Температура воздуха ближайшей ночью +3 +9 градусов, завтра днем ​​достигнет +15 +22 градусов.

В Киеве завтра ожидается солнечным, сухим, с прохладной ночью +4 +7 градусов, и очень теплым, до +20 градусов, днем.

10 апреля в Украину приблизится холодный атмосферный фронт, который привлечет с собой дожди и небольшое похолодание в западных и северных областях Украины.

По словам Диденко, затем снова потеплеет, а 14-15 апреля пригонят еще дожди и уже похолодает сильнее. Но с 16-го апреля - очередное потепление.

Прямая речь: "Такая синоптическая ситуация "круть-верть" может сделать и с нашими головами такой же "круть-верть", поэтому будьте к этому готовы".

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
Синоптики прогнозируют украинцам дожди 7 апреля 2020, 20:05
Киевлян предупреждают о загазованности воздуха из-за безветренной погоды 6 апреля 2020, 09:42
В Украине будет солнечно и тепло, а под конец недели – дождь 6 апреля 2020, 09:09
Все новости
Главные новости
Карантин, скорее всего, продлят до начала мая – Шмыгаль
У Зеленского предупредили: смягчения карантина пока не будет, "на носу" самая большая угроза
Пожары уничтожили 18 тысяч гектаров экосистем: Если так и дальше будет, к зиме выгорит вся страна
7 апреля. No time to die: ВОЗ против остановок карантина, в США рекорд смертности, в Греции протест медиков
Все новости
Кино

Сериалы апреля-2020

Фото

Милейшие животные в мире

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!