Швеция отвергла критику Трампа вокруг борьбы с пандемией
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в среду отвергла критику президента США Дональда Трампа по поводу шведского подхода к борьбе с распространением коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Выступая на телеканале TV4, Линде заявила, что комментарии Трампа "фактически неправильны". "У нас вообще нет стратегии, которая направлена на формирование коллективного иммунитета", - сказала Линде.
Она подчеркнула, что Швеция приняла ряд жестких мер. Например, закрыла для посетителей дома престарелых и перевела студентов на онлайн-обучение.
"С другой стороны, у нас нет всеобщей "блокады". Это означает, что некоторые страны думают, что мы ничего не делаем. Но мы делаем то, что является правильным для Швеции", - подчеркнула глава шведской дипломатии.
На пресс-конференции во вторник Дональд Трамп заявил, что если бы США не принимали жесткие меры социальной изоляции, то в стране было бы больше смертельных случаев.
"Они говорят о Швеции, но Швеция очень сильно страдает", - сказал Трамп журналистам. Он подчеркнул, что большинство стран применили тот же подход, что и США. "Если бы мы этого не сделали, то потеряли бы на сотни тысяч людей больше", - сказал Трамп.
Линде также отвергла идею, что Швеция применила кардинально другой подход, чем другие страны.
"Мы делаем примерно то же, что делает большинство других стран, но мы делаем это по-другому. Никакой блокады. Мы очень полагаемся на то, что люди сами берут на себя ответственность", - добавила она.
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл отметил, что в Швеции сейчас действительно очень сложно, "но по сравнению с ситуацией в Нью-Йорке в Швеции все работает очень хорошо".
По состоянию на среду в Швеции с населением около 10 млн человек зарегистрировано 7693 случая коронавируса и 591 смерть.
В Соединенных Штатах, где живут около 330 млн человек, более 400 тысяч случаев и 12 857 смертей.
Подробнее о подходе Швеции в статье: Эпидемия без карантина: как Швеция выдерживает коронавирус без жестких ограничений.