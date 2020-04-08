Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Швеция отвергла критику Трампа вокруг борьбы с пандемией

Среда, 8 апреля 2020, 15:57

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в среду отвергла критику президента США Дональда Трампа по поводу шведского подхода к борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Выступая на телеканале TV4, Линде заявила, что комментарии Трампа "фактически неправильны". "У нас вообще нет стратегии, которая направлена ​​на формирование коллективного иммунитета", - сказала Линде.

Она подчеркнула, что Швеция приняла ряд жестких мер. Например, закрыла для посетителей дома престарелых и перевела студентов на онлайн-обучение.

"С другой стороны, у нас нет всеобщей "блокады". Это означает, что некоторые страны думают, что мы ничего не делаем. Но мы делаем то, что является правильным для Швеции", - подчеркнула глава шведской дипломатии.

На пресс-конференции во вторник Дональд Трамп заявил, что если бы США не принимали жесткие меры социальной изоляции, то в стране было бы больше смертельных случаев.

"Они говорят о Швеции, но Швеция очень сильно страдает", - сказал Трамп журналистам. Он подчеркнул, что большинство стран применили тот же подход, что и США. "Если бы мы этого не сделали, то потеряли бы на сотни тысяч людей больше", - сказал Трамп.

Линде также отвергла идею, что Швеция применила кардинально другой подход, чем другие страны.

"Мы делаем примерно то же, что делает большинство других стран, но мы делаем это по-другому. Никакой блокады. Мы очень полагаемся на то, что люди сами берут на себя ответственность", - добавила она.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл отметил, что в Швеции сейчас действительно очень сложно, "но по сравнению с ситуацией в Нью-Йорке в Швеции все работает очень хорошо".

По состоянию на среду в Швеции с населением около 10 млн человек зарегистрировано 7693 случая коронавируса и 591 смерть.

В Соединенных Штатах, где живут около 330 млн человек, более 400 тысяч случаев и 12 857 смертей.

Подробнее о подходе Швеции в статье: Эпидемия без карантина: как Швеция выдерживает коронавирус без жестких ограничений.

Темы: ШвецияТрампкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Швеция
На восстановление и реформы в Украине Швеция предусмотрела рекордную сумму
Швеция хочет проанализировать войну РФ против Украины, чтобы укрепить свою оборону
Премьер Швеции верит, что Будапешт не будет блокировать ее вступление в НАТО после решения Анкары
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: