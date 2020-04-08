Швеция отвергла критику Трампа вокруг борьбы с пандемией

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в среду отвергла критику президента США Дональда Трампа по поводу шведского подхода к борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Выступая на телеканале TV4, Линде заявила, что комментарии Трампа "фактически неправильны". "У нас вообще нет стратегии, которая направлена ​​на формирование коллективного иммунитета", - сказала Линде.

Она подчеркнула, что Швеция приняла ряд жестких мер. Например, закрыла для посетителей дома престарелых и перевела студентов на онлайн-обучение.

"С другой стороны, у нас нет всеобщей "блокады". Это означает, что некоторые страны думают, что мы ничего не делаем. Но мы делаем то, что является правильным для Швеции", - подчеркнула глава шведской дипломатии.

На пресс-конференции во вторник Дональд Трамп заявил, что если бы США не принимали жесткие меры социальной изоляции, то в стране было бы больше смертельных случаев.

"Они говорят о Швеции, но Швеция очень сильно страдает", - сказал Трамп журналистам. Он подчеркнул, что большинство стран применили тот же подход, что и США. "Если бы мы этого не сделали, то потеряли бы на сотни тысяч людей больше", - сказал Трамп.

Линде также отвергла идею, что Швеция применила кардинально другой подход, чем другие страны.

"Мы делаем примерно то же, что делает большинство других стран, но мы делаем это по-другому. Никакой блокады. Мы очень полагаемся на то, что люди сами берут на себя ответственность", - добавила она.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл отметил, что в Швеции сейчас действительно очень сложно, "но по сравнению с ситуацией в Нью-Йорке в Швеции все работает очень хорошо".

По состоянию на среду в Швеции с населением около 10 млн человек зарегистрировано 7693 случая коронавируса и 591 смерть.

В Соединенных Штатах, где живут около 330 млн человек, более 400 тысяч случаев и 12 857 смертей.

Подробнее о подходе Швеции в статье: Эпидемия без карантина: как Швеция выдерживает коронавирус без жестких ограничений.