В ОРДО утверждают, что у них всего 6 больных Covid и 0 умерших

Оккупанты из Донецкой области заверяют, что на временно оккупированной ими территории по состоянию на 8 апреля зафиксированы всего шесть случаев заражения коронавирусом.

Источник: сепаратистские сайты со ссылкой на "минздрав днр"

Детали: Там говорят, что с 14 марта у них действует "режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции".

Сообщается, что за минувшие сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию было госпитализировано 13 человек. Всего в стационарных отделениях якобы находятся 182 человека, 14424 – в режиме самоизоляции на дому.

В то же время Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины узнало, что недавно в больнице оккупированного города Амвросиевка, что в Донецкой области, умер инфицированный коронавирусом мужчина.

По данным МинВОТ, ситуация с заболеваемостью COVID-19 на временно оккупированных территориях ухудшается, однако российские оккупационные администрации ОРДЛО и Крыма продолжают подвергать граждан опасности, скрывая реальную картину.