Во время карантина украинцы могут разводиться онлайн
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Среда, 8 апреля 2020, 17:27
В условиях карантина работники отделов Государственного органа записи актов гражданского состояния продолжают оказывать услуги гражданам.
Источник: пресс-служба Минюста
Детали: С начала введения карантина заключили брак 5138 пар влюбленных.
Между тем, проведено 1753 государственных регистраций расторжения брака.
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Украинская правда
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