Во время карантина украинцы могут разводиться онлайн

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Среда, 8 апреля 2020, 17:27

В условиях карантина работники отделов Государственного органа записи актов гражданского состояния продолжают оказывать услуги гражданам.

Источник: пресс-служба Минюста

Детали: С начала введения карантина заключили брак 5138 пар влюбленных.

Между тем, проведено 1753 государственных регистраций расторжения брака.

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Украинская правда
Темы: Минюст украинцы карантин


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