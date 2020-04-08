На Донбассе враг стреляет из "отведенных" минометов: ранен боец

С начала суток 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Трижды враг применял так и не отведенные согласно Минским договоренностям минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Также во время обстрелов оккупанты применили против украинских защитников гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что благодаря решительным действиям Объединенные силы вовремя прекратили все враждебные провокации.

Дословно: "В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Все преступные действия российских наемников получили адекватный ответ со стороны украинских военнослужащих, прицельным огнем по опорным пунктам противника решительно пресекали любую вражескую активность. Потери противника уточняются".

Дополнительно: По сообщению штаба, на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС.