Во время карантина количество разбоев в Украине уменьшилось на треть

В период карантина количество разбоев уменьшилось в среднем по стране на 35%.

Источник: заместитель председателя Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, которого цитирует пресс-служба МВД

Прямая речь Цуцкиридзе: "Мы проанализировали статистику по трем позициям: кражи, грабежи и разбои. В одном из регионов нет роста по этим видам преступления, наоборот количество снижается.

Например, в период с 11 марта по 4 апреля прошлого года в целом по стране было совершено 25988 краж. За аналогичный период этого года их – 16926. На 34,9% меньше. Грабежей было совершено в прошлом году 815, в этом – 543. То есть, их количество уменьшилось на 33,4%. По разбоях ситуация выглядит так: в прошлом – 149, в этом году – 97. Как видим тоже является снижение на 34,9%".

Детали: Наименьшее количество разбоев зафиксировано в Луганской, Тернопольской и Львовской областях. Больше всего в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях. При этом в Днепропетровской области количество нападений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось почти в половину.

По кражам наиболее благополучными выдаются Черновицкая, Ивано-Франковская, Львовская области. В Киеве количество краж уменьшилось вдвое.

Меньше грабежей зарегистрировано в Луганской, Житомирской, Ивано-Франковской областях.

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