Выборы в США: Сандерс снял свою кандидатуру, освободив путь Байдену

Сенатор Берни Сандерс, который конкурировал с Джо Байденом за возможность выдвинуть свою кандидатуру в президенты США от Демократической партии, выходит из предвыборной кампании.

Источник: CNN

Дословно в сообщении: "Сенатор Берни Сандерс завершил свою президентскую кампанию в среду, расчистив путь Джо Байдену к выдвижению от Демократической партии и столкновения с президентом Дональдом Трампом в ноябре".

Детали: Как сообщается, Сандерс объявил о своем решении участникам кампании по телефону.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16