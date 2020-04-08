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Выборы в США: Сандерс снял свою кандидатуру, освободив путь Байдену

Среда, 8 апреля 2020, 18:37
Выборы в США: Сандерс снял свою кандидатуру, освободив путь Байдену

Сенатор Берни Сандерс, который конкурировал с Джо Байденом за возможность выдвинуть свою кандидатуру в президенты США от Демократической партии, выходит из предвыборной кампании.

Источник: CNN

Дословно в сообщении: "Сенатор Берни Сандерс завершил свою президентскую кампанию в среду, расчистив путь Джо Байдену к выдвижению от Демократической партии и столкновения с президентом Дональдом Трампом в ноябре".

Детали: Как сообщается, Сандерс объявил о своем решении участникам кампании по телефону.

"Сегодня я прерываю свою кампанию. Но пока кампания заканчивается, борьба за справедливость продолжается", написал Сандерc в Twitter.

По результатам проведенных праймериз Байден опережал Берни Сандерса по количеству делегатов. На последних праймериз в середине марта бывший вице-президент выиграл с большим отрывом во Флориде и Иллинойсе, а также победил в Аризоне, добившись почти решающего лидерства.

В 2016 году Сандерс боролся за право стать кандидатом от Демократической партии, но проиграл Хиллари Клинтон.

Президент Дональд Трамп вновь станет кандидатом от республиканцев на ноябрьских выборах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАвиборы
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