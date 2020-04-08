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Как изменился Крым в оккупации: коротко об экономике, туризме, правах людей и прочем

Среда, 8 апреля 2020, 21:19

"Украинская правда" опубликовала спецпроект о Крыме за 6 лет российской оккупации, в котором эксперты из разных сфер анализируют изменения в экономике, милитаризации, политике, туризме, образовании, экологической ситуации, правах человека и свободе слова.

Приводим краткое изложение и основные выводы из материала.

Полностью читайте его здесь: Back in the USSR. Как меняется Крым под российской оккупацией. Спецпроект

Милитаризация. Россия активно милитаризирует полуостров, готовит людей к своей армии. С каждым годом она все больше призывает людей на срочную службу. Некоторых – в военные части в России и даже в вооруженные конфликты.

 

Экономика. До оккупации в структуре экономики Крыма вперед вышли пищевая и химическая промышленность. Сельское хозяйство теряло позиции, уступая торговле и сфере услуг. Достаточно развитой была внешняя торговля.

Оккупанты взяли курс на возвращение к советской модели, сконцентрировавшись на военной области. Внешняя торговля не сошла на нет, но география значительно сузилась.

Крым в оккупации был экспортно-ориентированным регионом, поэтому транспортная система, логистическая цепочка были налажены. Сейчас у полуострова значительно ухудшилась, а в некоторых случаях исчезла, железнодорожная, автомобильная, паромная и воздушная связь.

 

Финансовая деятельность приносила в экономику Крыма не так много, но обеспечивала возможность перечислять деньги в любую точку мира. Сегодня это невозможно из-за санкций.

Социальная сфера – чуть ли не единственная, где ситуация лучше. Она является одним из основных элементов сегодняшней экономики Крыма и финансируется из бюджета России.

Многочисленные крымские строительства обеспечивают работой население, которое ее потеряло, потому что было занято в экспортно-ориентированных предприятиях, финансовом секторе.

В 2014 году бюджетники и пенсионеры могли почувствовать "рост" уровня жизни, потому что гривневые доходы перечисляли в рубли по "лучшему" курсу. Однако затем ситуация изменилась: зарплаты и пенсии подстроить под российскую систему, а дешевые украинские продукты исчезли.

Сельское хозяйство. Из-за отсутствия воды и семян с материковой Украины уменьшилась урожайность зерновых, полностью прекращено выращивание риса, произошло уменьшение животноводства, производство молока, выращивание овощей. Исчезло рыбное хозяйство на востоке Крыма.

 

На юге полуострова в хорошем состоянии осталось садоводство. Виноделие увеличило свои объемы благодаря объединению заводов и снижению стандартов. Увеличилось количество производимого мяса на полуострове, но одновременно уменьшилось количество крупного рогатого скота.

Политика. До оккупации власть в Крыму была построена по парламентской модели. С приходом оккупантов парламентаризм подстроили под российский формат с "главой Республики", которого избираются из кандидатур президента России.

Туризм. После кризиса 1991-го туристический поток рос ежегодно. В 2013 он составил 6,2 млн туристов. После оккупации эти цифры упали до 1,2 – 1,3 млн.

Туристическая инфраструктура не может развиваться из-за санкций. Открытие Керченского моста привело сначала к росту туристического потока, а затем падению из-за того, что уменьшились дотации на авиасообщение.

 

Образование. Количество и сеть крымских общеобразовательных учреждений и детей, которые в них ходят, мало изменилась с 2014 года.

Очень сильно сократилось количество изучающих украинский язык – до 0,2%. В школах ни в одном из вариантов не преподают историю Украины.

Количество детей, обучающихся на крымскотатарском якобы увеличилось: с 4 до 5 тысяч. Однако школьные учебники на крымскотатарском появились только в прошлом году, а цифры раздуваются для того, чтобы отреагировать на резолюцию ООН по уничтожению доступа к языку в Крыму.

Экология. Экологическая ситуация очень отличается в зависимости от региона.

Есть проблемы с выбросами в атмосферу вредных химических веществ, деградацией почвы. В то же время, экология западного Крыма стала лучше в связи с тем, что человеческие нагрузки на этой территории сильно упали.

Права человека. Оккупация сопровождается нарушениями прав человека и военными преступлениями. В частности, депортацией и изменением демографического состава населения, принудительным гражданством, похищением, пытками и лишением свободы, нарушением прав собственности.

Возникают сложности с правами крымчан на материковой Украины. В частности, установлением фактов рождения / смерти, получением паспортных документов, сечением свободной экономической зоны, доступом к образованию и охраной права родственников политзаключенных.

СМИ и свобода слова. "Крымская власть" перерегистрировала СМИ по российскому законодательству, зачистив информационное пространство от независимых медиа.

Фиксируются сотни фактов давления на журналистов и блоггеров, десятки уголовных и административных дел. Блокируется два десятка украинских сайтов и медиа. Распространенной является практика запрета въезда на территорию Крыма для украинских журналистов.

Полные характеристики каждой сферы со статистическими данными, причинам и последствиями изменений читайте в спецпроекте "Украинской правды"

Украинская правда

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Темы: Крымоккупация
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