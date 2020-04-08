На Мальте от коронавируса умер первый человек

Мальта зарегистрировала первый летальный случай от COVID-19

Источник: министр здравоохранения Крис Ферн, которого цитирует Times Of Malta

Детали: 92-летняя пациентка скончалась в больнице Гоцо. Положительный результат теста на коронавирус ей сообщили во вторник 7 апреля.

Ферн рассказал, что до госпитализации женщина находилась в доме престарелых, поэтому власти не могут сказать точной причины заражения.

На данный момент на Мальте зафиксировали 299 случаев заражения коронавирусом.