На Мальте от коронавируса умер первый человек
Среда, 8 апреля 2020, 23:59
Мальта зарегистрировала первый летальный случай от COVID-19
Источник: министр здравоохранения Крис Ферн, которого цитирует Times Of Malta
Детали: 92-летняя пациентка скончалась в больнице Гоцо. Положительный результат теста на коронавирус ей сообщили во вторник 7 апреля.
Ферн рассказал, что до госпитализации женщина находилась в доме престарелых, поэтому власти не могут сказать точной причины заражения.
На данный момент на Мальте зафиксировали 299 случаев заражения коронавирусом.