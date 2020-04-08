На Мальте от коронавируса умер первый человек
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Среда, 8 апреля 2020, 23:59
Мальта зарегистрировала первый летальный случай, связанный с COVID-19
Источник: министр здравоохранения Крис Ферн, которого цитирует Times Of Malta
Детали: 92-летняя пациентка скончалась в больнице Гоцо.
Ферн рассказал, что до госпитализации она находилась в доме престарелых, поэтому власти не могут сказать точной причины заражения.
На данный момент на Мальте зафиксировали 299 случаев заражения коронавирусом.
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