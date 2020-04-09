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США репатриировали более 50 000 граждан

Четверг, 9 апреля 2020, 01:52
США репатриировали более 50 000 граждан

США репатриировали более 50 000 американцев со всего мира.

Источник: Госсекретарь США Майк Помпео, передает CNN

Прямая речь: "С 29 января мы вернули более 50 000 граждан США обратно в свои дома. Из более чем 90 стран. Более 490 рейсов обратно в Соединенные Штаты со всего мира. Масштаб наших усилий по репатриации не имеет аналогов в нашей истории".

Детали: Помпео сказал, что в разных частях света по-прежнему есть граждане США, и что Государственный департамент продолжит работу по возвращению людей домой.

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Напомним:

  • В мире с 1 500 830 случаев заболевания 317 855 человек выздоровела и 87 706 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 8 апреля в Украине подтверждено 1668 случаев COVID-19.

Темы: коронавирусСША
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