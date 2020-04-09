США репатриировали более 50 000 граждан

401 просмотр
Четверг, 9 апреля 2020, 01:52

США репатриировали более 50 000 американцев со всего мира.

Источник: Госсекретарь США Майк Помпео, передает CNN

Прямая речь: "С 29 января мы вернули более 50 000 граждан США обратно в свои дома. Из более чем 90 стран. Более 490 рейсов обратно в Соединенные Штаты со всего мира. Масштаб наших усилий по репатриации не имеет аналогов в нашей истории".

Детали: Помпео сказал, что в разных частях света по-прежнему есть граждане США, и что Государственный департамент продолжит работу по возвращению людей домой.

Темы: коронавирус США


powered by lun.ua
Материалы по теме
В МЗС рассказали, сколько украинцев болеют коронавирусом 9 апреля 2020, 01:11
Коронавирус: за 6 дней заражений стало больше на 50% 9 апреля 2020, 00:28
На Мальте от коронавируса умер первый человек 8 апреля 2020, 23:59
Все новости
Главные новости
В Киеве "заминировали" больницу, где лежат больные с коронавирусом
Какой будет Пасха на карантине: МВД и церковники согласовали формат праздника
В ОПУ обсуждали возможность введения чрезвычайного положения
Правительство изменило карантинные ограничения. Что нового
Все новости
советы

Как хвалить ребенка, чтобы не вырос "нарцисс"

безопасность

8 вещей, которые не стоит делать в магазине во время карантина

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!