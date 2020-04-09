США репатриировали более 50 000 граждан

США репатриировали более 50 000 американцев со всего мира.

Источник: Госсекретарь США Майк Помпео, передает CNN

Прямая речь: "С 29 января мы вернули более 50 000 граждан США обратно в свои дома. Из более чем 90 стран. Более 490 рейсов обратно в Соединенные Штаты со всего мира. Масштаб наших усилий по репатриации не имеет аналогов в нашей истории".

Детали: Помпео сказал, что в разных частях света по-прежнему есть граждане США, и что Государственный департамент продолжит работу по возвращению людей домой.