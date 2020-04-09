ООС: противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм

8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Один военнослужащий получил ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по минскому договоренностями должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники успешно использовали дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза открывал огонь по подразделениям Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

По предварительным данным разведки, ранены 5 российских наемников.

Дословно: "С начала текущих суток российские оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник со станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстрелял наши позиции у Красногоровки и Новомихайловка в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В ответ украинские военные применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

По состоянию на 07:00 утра потерь среди наших защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".