"Укрзализныця" говорит, что ее сотрудники давно получили альтернативу бумажным маскам

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Четверг, 9 апреля 2020, 08:41

"Укрзализныця" уверяет, что работники локомотивного депо "Кременчуг" полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, и опровергают, что работникам выдали бумажные маски в апреле.

Источник: "Укрзализныця" в Facebook

Дословно: "В начале действия карантина 12 и 13 марта региональный филиал "Південної залізниці" в связи с дефицитом защитных масок самостоятельно изготовил для работников локомотивного депо "Кременчуг" бумажные маски. Однако уже с 14 марта железнодорожники были полностью обеспечены защитными масками, закупленными у производителей".

Детали: По данным ведомства, локомотивное депо "Кременчуг" получило и выдало работникам 750 масок; 300 респираторов; 230 резиновых перчаток; 46 литров средств для дезинфекции рук и т. п.

В запасе депо еще остается 160 медицинских масок и 250 масок многоразового использования.

"Укрзализныця" уверяет, что постоянно пополняет запасы средств индивидуальной защиты чтобы обезопасить работу коллектива, задействованного в перевозке стратегически важных грузов.

В частности, силами региональных филиалов закуплено и передано структурным подразделениям более 268 тысяч защитных масок и респираторов; поставлено более 18 тысяч литров антисептика для рук.

Кроме того, согласно сообщению, региональные филиалы обеспечены одноразовыми перчатками, очками, средствами для дезинфекции помещений и подвижного состава и тому подобное.

В ближайшее время планируется поставить еще более 1,2 млн средств защиты дыхательных путей.

Благодаря централизованным закупкам, закуплено: 9,5 тысяч респираторов; 4,5 тысячи литров антисептика.

Еще планируется закупить 500 тысяч масок и порядка 50 тысяч литров антисептика для рук, заявили в транспортном ведомстве.

Этому предшествовало: Издание "Obozrevatel" 8 апреля написало, что работникам локомотивного депо "Укрзализныци" на Полтавщине в условиях пандемии выдали самодельные "маски" из бумажных полотенец и канцелярских резинок. Соответствующие фото передал редакции один из сотрудников.

Темы: Укрзализныця коронавирус Covid-2019 эпидемия госзакупки


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