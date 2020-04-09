Правительство Швейцарии продлило карантин до 26 апреля, но планирует ослабления

Правительство Швейцари продлило до 26 апреля ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, но заявило, что планирует изучить меры по смягчению в конце месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Эпидемия Covid-19 широко распространилась в Швейцарии, но в последние дни темпы ее распространения значительно замедлились, сообщило правительство в среду.

По словам президента Симонетты Соммаруги и министра внутренних дел Алена Берсета, меры, принятые для борьбы с вирусом, хорошо соблюдаются общественностью и дают желаемый эффект.

"После четырех недель ситуация развивалась благоприятно. Итак, мы решили продлить меры до 26 апреля и приступить к первому ослаблению некоторых мер в некоторых секторах", - сказал Берсет на пресс-конференции.

"Мы на правильном пути, но мы не достигли финишной черты", - добавил Соммаруга.

Решение по конкретным направлениям и мерам, которые должны быть смягчены, будет представлено 16 апреля. Берсет пояснил, что для успешного поэтапного отказа необходимо выполнить определенные требования. К ним относятся устойчивая тенденция к снижению числа новых инфекций, госпитализации и смертности.

Швейцария остается одной из стран, наиболее затронутых коронавирусом, с более чем 22 500 положительными тестами и более чем 850 смертельными исходами при населении 8,5 миллионов человек.

Берсет сказал, что показатели заболеваемости вирусом все еще растут, но в последние дни стало меньше ежедневных инфекций, и число людей, нуждающихся в стационарном лечении, стабилизировалось.

"Мы начинаем видеть свет в конце туннеля, но нужна дисциплина и терпение, особенно во время Пасхи, когда люди должны оставаться дома. Мы должны продолжать идти по этому пути в течение следующих нескольких недель", - заявил он.

Министр внутренних дел подчеркнул, что население должно и впредь соблюдать меры социальной дистанции и гигиены, которые хорошо выполняются и работают.

16 марта правительство объявило пандемию коронавируса "чрезвычайной ситуацией", установив запрет на все частные и общественные мероприятия и распорядившись закрыть бары, рестораны, спортивные сооружения, школы и культурные пространства по всей стране.

Только предприятия, предоставляющие товары первой необходимости населению, такие как продуктовые магазины, пекарни, аптеки, банки и почтовые отделения, могут оставаться открытыми.