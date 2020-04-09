Агентство ЕС по мониторингу заболеваний: Европа не достигла пика эпидемии

Пандемия коронавируса все еще заражает и убивает множество людей по всей Европе, и пока нет никаких признаков того, что пик заболеваемости достигнут.

Об этом заявил Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В отчете центра говорится: его система мониторинга смертности показала, что смертность от всех причин, включая COVID-19, выше ожидаемых показателей в Бельгии, Франции, Италии, на Мальте, в Испании, Швейцарии и Великобритании, в основном среди людей старше 65 лет.

Несмотря на последние данные из Италии и Австрии о том, что число новых случаев заболевания и смертей снижается, "в настоящее время нет никаких признаков того, что пик эпидемии достигнут", говорится в отчете.

Директора центра Андреа Аммон сказала, что, исходя из имеющихся данных в регионе и текущей ситуации, "можно ожидать продолжающегося распространения вируса".

"Еще слишком рано внезапно отменять все меры по дистанцированию... даже если эти жесткие меры могут быть весьма разрушительными для общества в экономическом и социальном плане", - сказала она.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения также заявила, что тенденция снижения темпов роста новых случаев коронавируса в странахЕвропы не означает, что пришло время ослабить меры борьбы с его распространением.

Как сообщалось, в Германии число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции растет третий день подряд после четырех предыдущих дней падения.

В то же время в Италии продолжает снижаться количество погибших в связи с COVID-19, а количество выздоровевших установило новый рекорд.