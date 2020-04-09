"Куратор" Одесской области: медики будут зарабатывать от 15 до 30 тысяч за борьбу с COVID-19

Медицинские работники Одесской области, которые работают с COVID-19, будут получать надбавки к зарплате, в среднем медики будут зарабатывать от 15 до 30 тысяч гривен, и больше.

Источник: Facebook-страница "куратора" Одесской области по борьбе с СOVID-19 Андрея Ставницера, местное издание "Думская"

Прямая речь Ставницера: "Медицинские работники Одесской области, которые работают с COVID-19, будут получать 200% надбавки к зарплате и это сверх той надбавки которую выделил кабинет министров с 1го апреля 2020 года.

В среднем это значит, что люди будут зарабатывать от 15 до 30 тысяч гривен, и больше".

Детали: Соответствующее решение приняли на внеочередной сессии облсовета. Доплату будут получать из областного бюджета.

Ставницер написал, что "объединился с областным советом" и призвал медработников писать, если им что-то нужно.

По словам председателя собрания Сергей Паращенко, доплаты получат 2660 медработников. В среднем каждому будут доплачивать по 10 тысяч грн.

Речь идет о сотрудниках медицинских учреждений "первой волны": Одесской городской инфекционной больницы, Одесского областного клинического медцентра (больницы водников), Измаильской районной больницы, Черноморской горбольницы, Дунайской областной больницы (Измаил), Подольской горбольницы, одесского роддома №2, Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и КП "Автобаза санитарного транспорта" (водители скорых).

Медработники и водители скорой помощи, Дунайской областной больницы, Измаильской районной больницы и больницы водников дополнительно получат 200% должностного оклада с учетом обязательных доплат и надбавок.

Сотрудники Одесской областной инфекционной больницы, роддома №2, Черноморской и Подольской горбольниц получат доплату в размере 100% оклада.

Что было раньше: Ставницер заявил, что власть ничего не делает для борьбы с СOVID-19 и ответственного чиновника, который может принимать решения, в области нет.

Предыстория:

16 марта президент Владимир Зеленский собрал у себя в Офисе украинских олигархов и крупных бизнесменов, чтобы попросить о помощи. По данным "Украинской правды", эта идея возникла среди ближайшего окружения спонтанно. Встреча организовывали в сжатые сроки.

В частности Зеленский попросил олигархов и крупных бизнесменов взять под кураторство области, где у них есть активы и соответственно ресурсы и люди.

Позже Ставницер заявил, что готовность области к борьбе с Covid-19 – нулевая.

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