"Куратор" Одесской области: медики будут зарабатывать от 15 до 30 тысяч за борьбу с COVID-19

661 просмотр
Четверг, 9 апреля 2020, 12:51

Медицинские работники Одесской области, которые работают с COVID-19, будут получать надбавки к зарплате, в среднем медики будут зарабатывать от 15 до 30 тысяч гривен, и больше.

Источник: Facebook-страница "куратора" Одесской области по борьбе с СOVID-19 Андрея Ставницера, местное издание "Думская"

Прямая речь Ставницера: "Медицинские работники Одесской области, которые работают с COVID-19, будут получать 200% надбавки к зарплате и это сверх той надбавки которую выделил кабинет министров с 1го апреля 2020 года.

В среднем это значит, что люди будут зарабатывать от 15 до 30 тысяч гривен, и больше".

Детали: Соответствующее решение приняли на внеочередной сессии облсовета. Доплату будут получать из областного бюджета.

Ставницер написал, что "объединился с областным советом" и призвал медработников писать, если им что-то нужно.

По словам председателя собрания Сергей Паращенко, доплаты получат 2660 медработников. В среднем каждому будут доплачивать по 10 тысяч грн.

Речь идет о сотрудниках медицинских учреждений "первой волны": Одесской городской инфекционной больницы, Одесского областного клинического медцентра (больницы водников), Измаильской районной больницы, Черноморской горбольницы, Дунайской областной больницы (Измаил), Подольской горбольницы, одесского роддома №2, Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и КП "Автобаза санитарного транспорта" (водители скорых).

Медработники и водители скорой помощи, Дунайской областной больницы, Измаильской районной больницы и больницы водников дополнительно получат 200% должностного оклада с учетом обязательных доплат и надбавок.

Сотрудники Одесской областной инфекционной больницы, роддома №2, Черноморской и Подольской горбольниц получат доплату в размере 100% оклада.

Что было раньше: Ставницер заявил, что власть ничего не делает для борьбы с СOVID-19 и ответственного чиновника, который может принимать решения, в области нет.

Предыстория:

  • 16 марта президент Владимир Зеленский собрал у себя в Офисе украинских олигархов и крупных бизнесменов, чтобы попросить о помощи. По данным "Украинской правды", эта идея возникла среди ближайшего окружения спонтанно. Встреча организовывали в сжатые сроки.
  • В частности Зеленский попросил олигархов и крупных бизнесменов взять под кураторство области, где у них есть активы и соответственно ресурсы и люди.
  • Позже Ставницер заявил, что готовность области к борьбе с Covid-19 – нулевая.

Читать больше: Виртуальные совещания и олигархи-кураторы. Как Зеленский борется с коронавирусом

Украинская правда
Темы: Одесса коронавирус Одесская область Covid-2019 медицина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Владелец затонувшего в Одессе танкера "DELFI" договорился с Венедиктовой о демонтаже судна 8 апреля 2020, 14:15
Одесская полиция просит мэра запретить продажу алкоголя ночью 7 апреля 2020, 23:50
В "КТЛ Украина" открестились от совместных планов с братом Ермака 4 апреля 2020, 22:53
Все новости
Главные новости
9 апреля. No time to die: Падение международной торговли, в Ухане всплеск бракосочетаний, в Никарагуа карнавалы
Кличко: В Киеве резко увеличилось количество больных на COVID-19, в Лавре – вспышка
Еврокомиссия предлагает продлить ограничения на въезд в ЕС до 15 мая
ОПУ: Мы просили олигархов помочь, но не отдали им на откуп регионы
Все новости
советы

Как хвалить ребенка, чтобы не вырос "нарцисс"

Дети

Как диагностировать гиперактивность у детей и надо ли лечить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!