Кличко: Горячая вода должна быть

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Четверг, 9 апреля 2020, 12:53

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что в период ограничительных карантинных мероприятий гидравлические испытания водопроводных систем будут проводить только там, где не нужно отключать воду потребителям.

Источник: Кличко во время онлайн-пресс конференции

Детали: В частности, отвечая на вопрос, почему в столице отключают горячую воду и можно ли этого избежать, мэр пояснил, что гидравлические испытания, в соответствии с законодательством, начинаются ежегодно сразу после завершения отопительного сезона.

Однако заверил, что по его поручению на период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не надо исключать воду пользователям.

Прямая речь: "Так что вода горячая должна быть. Если у вас она отсутствует - обращайтесь по телефону 1551. Мы мгновенно будем исправлять ситуацию".

Дополнительно: По словам Кличко, столичные власти хотят изменить формат испытаний: подготовили обращение к правительству, внесли изменения в профильное законодательство - уменьшить сроки, когда в домах отсутствует горячее водоснабжение при проведении тестирования сетей.

Валентина Романенко, УП
Темы: Киев


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