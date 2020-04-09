Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В пятницу Украину побрызгает дождиком, ночью заморозки

Четверг, 9 апреля 2020, 13:17
В пятницу Украину побрызгает дождиком, ночью заморозки

В ближайшие сутки погоду большинства областей в Украине будет определять малоактивный атмосферный фронт, местами пройдут небольшие дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ночью в северной части, днем в северных, центральных и восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

10 апреля температура ночью 4-9° тепла, в восточных областях 1-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем в западных и северных областях 9-14° тепла, на остальной территории 15-20°, на юге Одесской области до 23°; в высокогорье Карпат ночью и днем 1-6° тепла.

В Киеве в пятницу - местами небольшой дождь; температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.

11 апреля в Украине будет без осадков, лишь в восточных и Запорожской областях ночью небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в северных западных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-5; днем 9-14° тепла, на северо-востоке страны 6-11°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6 тепла, на почве заморозки 0-3; днем 11-13° тепла.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
Все новости...
Реклама: