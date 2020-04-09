Президентские выборы в Польше: Дуда может выиграть в первом туре

957 просмотров
Четверг, 9 апреля 2020, 13:32

Президент Польши Анджей Дуда победил бы в первом туре президентских выборов, если бы голосование состоялось в это воскресенье.

Об этом свидетельствует опрос IBRiS для Onet.pl, сообщает "Европейская правда".

За действующего президента Польши готовы проголосовать 52,9% опрошенных респондентов.

Председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш идет вторым с 12,6% голосов. Кандидат от крупнейшей оппозиционной партии Малгожата Кидава-Блоньска - лишь третья с 11,4%.

36,8% процента опрошенных готовы принять участие в выборах.

Президентские выборы в Польше должны состояться 10 мая. Оппозиционные политики утверждают, что голосование следует перенести из-за распространения пандемии коронавируса.

Партия власти "Право и справедливость" выступает за заочное голосование, утверждая, что его можно провести безопасно.

Читайте подробнее: Вопреки эпидемии: почему Польша не хочет переносить президентские выборы

Темы: Польша


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинская "Мрия" доставит в Польшу 400 тонн медицинских средств 8 апреля 2020, 22:04
Правительство Польши выделит на поддержку бизнеса еще 22 млрд евро 8 апреля 2020, 17:27
Польша готовит новые послабления для украинцев, ставших нелегалами из-за эпидемии 8 апреля 2020, 12:56
Все новости
Главные новости
9 апреля. No time to die: Падение международной торговли, в Ухане всплеск бракосочетаний, в Никарагуа карнавалы
Кличко: В Киеве резко увеличилось количество больных на COVID-19, в Лавре – вспышка
Еврокомиссия предлагает продлить ограничения на въезд в ЕС до 15 мая
ОПУ: Мы просили олигархов помочь, но не отдали им на откуп регионы
Все новости
технологии

Рекомендации о том, как эффективно работать в ZOOM

здоровье

Антисептики и частое мытье высушивают руки? Что с этим делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів