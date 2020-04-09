Президентские выборы в Польше: Дуда может выиграть в первом туре

Президент Польши Анджей Дуда победил бы в первом туре президентских выборов, если бы голосование состоялось в это воскресенье.

Об этом свидетельствует опрос IBRiS для Onet.pl, сообщает "Европейская правда".

За действующего президента Польши готовы проголосовать 52,9% опрошенных респондентов.

Председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш идет вторым с 12,6% голосов. Кандидат от крупнейшей оппозиционной партии Малгожата Кидава-Блоньска - лишь третья с 11,4%.

36,8% процента опрошенных готовы принять участие в выборах.

Президентские выборы в Польше должны состояться 10 мая. Оппозиционные политики утверждают, что голосование следует перенести из-за распространения пандемии коронавируса.

Партия власти "Право и справедливость" выступает за заочное голосование, утверждая, что его можно провести безопасно.

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