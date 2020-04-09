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Зеленский предлагает онлайн-курсы для врачей, чтобы научить их пользоваться аппаратами ИВЛ

Четверг, 9 апреля 2020, 13:50
Зеленский предлагает онлайн-курсы для врачей, чтобы научить их пользоваться аппаратами ИВЛ

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает организовать онлайн-уроки для врачей, чтобы научить их пользоваться только полученными современными аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Источник: Зеленский на совещании по борьбе с коронавирусом, которого цитирует пресс-служба ОП

Прямая речь Зеленского: "Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро".

Детали: На совещании отмечалось, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому нужно организовать обучение медиков.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

На совещании также обсуждался порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах.

Зеленский напомнил, что, в частности, в одном из госпиталей Кировоградщины коронавирусом заразилось 20 врачей. Он отметил, что доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но необходимо обеспечить каждого врача в каждом медучреждении.

Сейчас в YouTube существует онлайн-курс по респираторной терапии

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Темы: Зеленскиймедицинакоронавирус
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