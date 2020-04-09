Зеленский предлагает онлайн-курсы для врачей, чтобы научить их пользоваться аппаратами ИВЛ

198 просмотров
Четверг, 9 апреля 2020, 13:50

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает организовать онлайн-уроки для врачей, чтобы научить их пользоваться только полученными современными аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Источник: Зеленский на совещании по борьбе с коронавирусом, которого цитирует пресс-служба ОП

Прямая речь Зеленского: "Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро".

Детали: На совещании отмечалось, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому нужно организовать обучение медиков.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

На совещании также обсуждался порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах.

Зеленский напомнил, что, в частности, в одном из госпиталей Кировоградщины коронавирусом заразилось 20 врачей. Он отметил, что доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но необходимо обеспечить каждого врача в каждом медучреждении.

Темы: Зеленский медицина коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Если Зеленский заболеет, то и.о. нет – ОПУ 9 апреля 2020, 11:54
Епифаний проконсультировался с Зеленским, как праздновать Пасху 8 апреля 2020, 10:25
Зеленский сменил состав СНБО 7 апреля 2020, 19:30
Все новости
Главные новости
9 апреля. No time to die: Падение международной торговли, в Ухане всплеск бракосочетаний, в Никарагуа карнавалы
Кличко: В Киеве резко увеличилось количество больных на COVID-19, в Лавре – вспышка
Еврокомиссия предлагает продлить ограничения на въезд в ЕС до 15 мая
ОПУ: Мы просили олигархов помочь, но не отдали им на откуп регионы
Все новости
технологии

Рекомендации о том, как эффективно работать в ZOOM

здоровье

Антисептики и частое мытье высушивают руки? Что с этим делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!