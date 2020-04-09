Расстрелы на Майдане: ГБР провело еще 3 следственных эксперимента

Следователи ГБР в рамках расследования расстрелов на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства 18-20 февраля 2014 года провели еще 3 следственных эксперимента.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: 8 апреля 2020 состоялись 3 следственных эксперимента на улицах Институтской и Майдане Независимости в Киеве. В рамках которых следователи ГБР уточняли сведения об обстоятельствах совершения покушений на умышленные убийства и убийств протестующих и причинения им телесных повреждений.

В следственных действиях приняли участие пострадавшие и их представители.

Во время следственных действий ГБР получило дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства во время событий, которые происходили в центре Киева в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.